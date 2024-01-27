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  1. В Україні

З Одеси до Кишинева готуються запустити авітрансфер

12:58, 27 січня 2024
Голова ОВА Олег Кіпер анонсував запуск авіатрансферу Одеса-Кишинів, який розгрузить пункти пропуску на кордоні.
З Одеси до Кишинева готуються запустити авітрансфер
Джерело фото: ukrinform
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Авіатрансфер, який з'єднає Одесу та молдовський аеропорт Кишинева, готують до запуску з метою прискорення подорожей для українців і розгрузки пунктів пропуску на кордоні. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

Глава ОВА провів нараду з українськими та молдавськими прикордонниками, а також представниками місії EUBAM, під час якої обговорили механізм роботи майбутнього авіатрансферу. Олег Кіпер зауважив, що головна мета впровадження такого трансферу - розгрузка контрольних пунктів в районі «Маяки - Паланка – Удобне». Крім того, авіатрансфер сприятиме зменшенню навантаження на дороги та покращенню рівня обслуговування у сфері міжнародних перевезень.

Згідно з інформацією Кіпера, пасажири зможуть зареєструватися в електронній системі, долучивши квиток на літак із Кишинева, вказати особисті дані, інформацію про військовий облік та необхідність перевезення осіб з інвалідністю.

Процес реєстрації передбачає формування груп пасажирів за 2-3 дні до відправлення рейсів із Кишинева, що охоплюють основні напрямки, такі як Кишинів - Стамбул, Кишинів - Варшава, Кишинів - Відень.

Автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами вирушатиме з Одеси, забезпечуючи їм прискорений прохід митних та прикордонних процедур (не більше 30 хвилин перебування у зоні контролю), і прибуде до аеропорту.

Олег Кіпер підкреслив, що планований час поїздки складатиме 4 години.

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