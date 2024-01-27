Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

  1. В Україні

Чотирилапий «митник» викрив контрабанду небезпечних психотропів

16:20, 27 січня 2024
Митники за допомогою службового пса виявили та конфіскували 1,2 кг психотропів.
Чотирилапий «митник» викрив контрабанду небезпечних психотропів
Джерело фото: Державна митна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Службовий собака на ім'я Кеп митників Одеської області виявив 1,2 кг небезпечних психотропів при спробі незаконної переправи через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» до Європейського Союзу. Двоє громадян Молдови намагалися провезти особливо небезпечну психотропну речовину, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час огляду транспортного засобу, проведеного з використанням Кепа, були виявлені два щільно упаковані у харчову плівку пакунки, містять білу кристалічну речовину загальною вагою брутто понад 1,2 кг. Зазначені наркотики приховувалися в ящику під переднім пасажирським сидінням автомобіля.

Експрес-тест підтвердив, що виявлене речовина - PVP, є психотропним засобом синтетичного походження, відомим як дизайнерський наркотик. Вилучені психотропи піддано конфіскації, а щодо події направлено повідомлення до правоохоронних органів для подальших розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області