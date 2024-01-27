Чотирилапий «митник» викрив контрабанду небезпечних психотропів

Митники за допомогою службового пса виявили та конфіскували 1,2 кг психотропів.

Джерело фото: Державна митна служба України

Службовий собака на ім'я Кеп митників Одеської області виявив 1,2 кг небезпечних психотропів при спробі незаконної переправи через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» до Європейського Союзу. Двоє громадян Молдови намагалися провезти особливо небезпечну психотропну речовину, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час огляду транспортного засобу, проведеного з використанням Кепа, були виявлені два щільно упаковані у харчову плівку пакунки, містять білу кристалічну речовину загальною вагою брутто понад 1,2 кг. Зазначені наркотики приховувалися в ящику під переднім пасажирським сидінням автомобіля.

Експрес-тест підтвердив, що виявлене речовина - PVP, є психотропним засобом синтетичного походження, відомим як дизайнерський наркотик. Вилучені психотропи піддано конфіскації, а щодо події направлено повідомлення до правоохоронних органів для подальших розслідувань.

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