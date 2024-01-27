Четвероногий «таможенник» разоблачил контрабанду опасных психотропов

Таможенники с помощью служебного пса обнаружили и конфисковали 1,2 кг психотропов.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Служебная собака по имени Кэп таможенников Одесской области обнаружила 1,2 кг опасных психотропов при попытке незаконной переправы через пункт пропуска «Староказачье-Тудора» в Европейский Союз. Двое граждан Молдовы пытались провезти особо опасное психотропное вещество, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время осмотра транспортного средства, проведенного с использованием КЭПа, были обнаружены два плотно упакованные в пищевую пленку пакеты, содержащие белое кристаллическое вещество общим весом брутто более 1,2 кг. Указанные наркотики скрывались в ящике под передним пассажирским сиденьем автомобиля.

Экспресс-тест подтвердил, что обнаруженное вещество - PVP, является психотропным средством синтетического происхождения, известным как дизайнерский наркотик. Изъятые психотропы подвергнуты конфискации, а относительно события направлено сообщение в правоохранительные органы для дальнейших расследований.

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