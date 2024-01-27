Из Одессы в Кишинев готовятся запустить авиатрансфер

Глава ОВА Олег Кипер анонсировал запуск авиатрансфера Одесса-Кишинев, который разгрузит пункты пропуска на границе.

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Авиатрансфер, который соединит Одессу и молдавский аэропорт Кишинева, готовят к запуску с целью ускорения путешествий для украинцев и разгрузки пунктов пропуска на границе. Об этом сообщил председатель Одесской областной администрации Олег Кипер.

Глава ОГА провел совещание с украинскими и молдавскими пограничниками, а также представителями миссии EUBAM, во время которого обсудили механизм работы будущего авиатрансфера. Олег Кипер отметил, что главная цель внедрения такого трансфера - разгрузка контрольных пунктов в районе "Маяки - Паланка - Удобное". Кроме того, авиатрансфер будет способствовать уменьшению нагрузки на дороги и улучшению уровня обслуживания в сфере международных перевозок.

Согласно информации Кипера, пассажиры смогут зарегистрироваться в электронной системе, приложив билет на самолет из Кишинева, указать личные данные, информацию о воинском учете и необходимости перевозки лиц с инвалидностью.

Процесс регистрации предусматривает формирование групп пассажиров за 2-3 дня до отправления рейсов из Кишинева, охватывающих основные направления, такие как Кишинев - Стамбул, Кишинев - Варшава, Кишинев - Вена.

Автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами будет отправляться из Одессы, обеспечивая им ускоренный проход таможенных и пограничных процедур (не более 30 минут пребывания в зоне контроля), и прибудет в аэропорт.

Олег Кипер подчеркнул, что планируемое время поездки составит 4 часа.

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