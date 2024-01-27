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  1. В Украине

На Северном мосту в Киеве временно ограничено движение транспорта

11:42, 27 января 2024
На Северном мосту затруднено движение по крайней полосе в направлении правого берега.
На Северном мосту в Киеве временно ограничено движение транспорта
Источник фото: КГГА
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На Северном мосту Киева временно ограничено движение по крайней полосе в направлении правого берега из-за проведения аварийного ремонта деформационного шва. Об этом сообщено в Киевской городской государственной администрации.

По данным дорожников, коммунальное предприятие "Киевавтодормост" планирует завершить ремонтные работы в течение текущего дня. Ограничение движения введено для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения необходимых мероприятий на мосту.

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