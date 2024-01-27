На Северном мосту в Киеве временно ограничено движение транспорта

На Северном мосту затруднено движение по крайней полосе в направлении правого берега.

Источник фото: КГГА

На Северном мосту Киева временно ограничено движение по крайней полосе в направлении правого берега из-за проведения аварийного ремонта деформационного шва. Об этом сообщено в Киевской городской государственной администрации.

По данным дорожников, коммунальное предприятие "Киевавтодормост" планирует завершить ремонтные работы в течение текущего дня. Ограничение движения введено для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения необходимых мероприятий на мосту.

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