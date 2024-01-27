Футбольну команду «Покрова АМП» не випустили за кордон: причини

Керівництво футбольної команди «Покрова АМП» отримало відмову на виїзд гравців за кордон.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Футбольна команда «Покрова АМП» зазнала труднощів на кордоні через відсутність необхідних документів, що підтверджують законність їхнього виїзду. В Держприкордонслужбі України повідомили, що більшість гравців зі складу команди, які є військовослужбовцями, не мали необхідних документів для перетинання кордону.

Під час перевірки законних підстав для виїзду за кордон прикордонники встановили, що чинні військовослужбовці з команди не здійснили всіх необхідних дій для отримання дозволів та позитивного результату розгляду листів, що підтверджують їхню можливість виїзду.

Керівництво футбольної команди отримало відмову через неповну підготовку необхідних документів. У той же час, прикордонники заявили про готовність надати всю можливу допомогу команді для подолання цієї ситуації та успішного перетинання кордону.

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