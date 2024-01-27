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За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

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З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

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Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

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  1. У світі

Російські літаки вдруге за місяць не змогли взлетіти через технічні проблеми, викликані санкціями

16:40, 27 січня 2024
Два літаки S7 Airlines пережили помпаж двигунів через несвоєчасного обслуговування спричинене санкціями проти рф.
Російські літаки вдруге за місяць не змогли взлетіти через технічні проблеми, викликані санкціями
Джерело фото: Авиаторщина
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Вранці 27 січня два літаки російської великої приватної авіакомпанії S7 Airlines зазнали помпажу двигунів, що виникло внаслідок несвоєчасного обслуговування, обумовленого впливом санкцій. Про це повідомляє росіяйський телеграм-канал «Авиаторщина».

Згідно з інформацією, вранці 27 січня літак S7 Airlines, на борту якого перебувало 160 пасажирів, планував вильотіти з Улан-Уде до москви. Однак літак Boeing 737-800 (RA-73665) під час розбігу перед злітом, за кілька секунд до підняття в повітря, зупинився. Пілоти повідомили про помпаж лівого та правого двигунів.

Це вже другий випадок помпажу двигунів на цьому конкретному літаку, оскільки 8 грудня минулого року борт також повернувся в аеропорт Новосибірська внаслідок помпажу обох двигунів незабаром після вильоту.

Того ж ранку ще один літак S7 Airlines, який мав вилетіти до Анталії, також стикнувся із помпажем першого двигуна, що спричинило авіакомпанії проблеми на аеродромі Домодєдово.

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