Російські літаки вдруге за місяць не змогли взлетіти через технічні проблеми, викликані санкціями

Два літаки S7 Airlines пережили помпаж двигунів через несвоєчасного обслуговування спричинене санкціями проти рф.

Джерело фото: Авиаторщина

Вранці 27 січня два літаки російської великої приватної авіакомпанії S7 Airlines зазнали помпажу двигунів, що виникло внаслідок несвоєчасного обслуговування, обумовленого впливом санкцій. Про це повідомляє росіяйський телеграм-канал «Авиаторщина».

Згідно з інформацією, вранці 27 січня літак S7 Airlines, на борту якого перебувало 160 пасажирів, планував вильотіти з Улан-Уде до москви. Однак літак Boeing 737-800 (RA-73665) під час розбігу перед злітом, за кілька секунд до підняття в повітря, зупинився. Пілоти повідомили про помпаж лівого та правого двигунів.

Це вже другий випадок помпажу двигунів на цьому конкретному літаку, оскільки 8 грудня минулого року борт також повернувся в аеропорт Новосибірська внаслідок помпажу обох двигунів незабаром після вильоту.

Того ж ранку ще один літак S7 Airlines, який мав вилетіти до Анталії, також стикнувся із помпажем першого двигуна, що спричинило авіакомпанії проблеми на аеродромі Домодєдово.

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