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Михаил Радуцкий пообещал изменения в закон о репродуктивных клетках погибших военных

13:57, 27 января 2024
Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Рада проголосует за изменения в законодательство, позволяющие использовать репродуктивные клетки павших бойцов.
Михаил Радуцкий пообещал изменения в закон о репродуктивных клетках погибших военных
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В СМИ появились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал погибших мужчин. Началось с того, что медицинский адвокат Елена Бабич рассказала, что консультировала вдову павшего военного, которая узнала, что хранившийся в специальных банках криоматериал защитников Украины могут уничтожить.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий прокомментировал ситуацию и сообщил, что до 23 марта Рада проголосует изменения в законодательство, позволяющие использовать репродуктивные клетки павших военных.

"Закон по обеспечению прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство начинает действовать с 23 марта 2024 года, а к тому моменту никто не имеет права ничего утилизировать. В ближайшее время парламент примет необходимые нормы, позволяющие использование биоматериалов погибших героев для продолжения рода", – заявил он.

По словам депутата, закон об обеспечении прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство действительно писался для людей, которые в результате ранения потеряли репродуктивную функцию.

"Вместе с тем Верховная Рада, имея время до 23 марта, готовит изменения в законодательство, и в ближайшее время проголосует эти изменения, в частности, в Гражданский кодекс и другие законы, чтобы наши герои имели потомков. Мы не позволим оскорбить семьи наших павших военных", – отметил политик.

Радуцкий акцентировал внимание на том, что каждый украинский герой имеет право на продолжение своего рода, поэтому не должно быть формального, чисто бюрократического подхода к вопросу о погибших героях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы каждый герой имел продолжение своего рода. Это справедливо и это честно перед людьми, отдавшими жизнь за свою страну. Память о наших погибших героях должна жить не только в названиях улиц и памятных табличках, но и в памятных табличках. и в их детях, которые станут лучшим упоминанием о них", - подытожил народный депутат.

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