Заморожений біоматеріал загиблих військових не будуть утилізувати, — МОЗ

У законодавство збираються внести можливість безплатно зберігати та використовувати репродуктивні клітини воїнів, які загинули на війні.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біологічний матеріал українських військових, які загинули на фронті.

"Держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати. Цього року в Україні було запроваджене держфінансування допоміжних репродуктивних технологій", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в березні набере чинності схвалений парламентом закон, який дозволяє родинам воїнів безоплатно зберегти репродуктивні клітини і використати їх для продовження роду українських захисників.

"Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув — законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни", — наголосили в міністерстві.

У МОЗ додали, що спільно з народними депутатами вже ведуть відповідну роботу й "питання має бути і буде вирішене терміново".

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пообіцяв, що до 23 березня Рада проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

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