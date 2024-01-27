Замороженный биоматериал погибших военных не будут утилизировать, - Минздрав

В законодательство собираются внести возможность бесплатно хранить и использовать репродуктивные клетки воинов, погибших на войне.

В Министерстве здравоохранения заверили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биологический материал украинских военных, погибших на фронте.

"Государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами. Медицина может и должна помогать. В этом году в Украине было введено госфинансирование вспомогательных репродуктивных технологий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в марте вступит в силу одобренный парламентом закон, разрешающий семьям воинов безвозмездно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода украинских защитников.

"То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших — законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки", — подчеркнули в министерстве.

В Минздраве добавили, что совместно с народными депутатами уже ведут соответствующую работу и "вопрос должен быть и будет решен срочно".

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пообещал, что до 23 марта Рада проголосует изменения в законодательство, которые позволят использовать репродуктивные клетки павших военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.