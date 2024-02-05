Посмертное отцовство: Раде рекомендуют принять законопроект, который позволит распоряжаться репродуктивными клетками

Документом предусматривается, что лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект о сохранении генофонда украинского народа.

Документом предлагаются изменения в Гражданский кодекс, которыми предусматривается, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти или оглашение судом его умершим или безвестно отсутствующим, в том числе относительно использования этих репродуктивных клеток при применении вспомогательных репродуктивных технологий

Так, 5 февраля состоялось заседание Комитета, на котором рассмотрен проект Закона о внесении изменений в статью 281 Гражданского кодекса Украины о сохранении генофонда Украинского народа (№10450 от 30 января 2024 года), поданный народными депутатами Украины Дмитриевой А.А. и Радуким М.Б. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом предлагается дополнить статью 281 Гражданского кодекса Украины новой частью, предусматривающей, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти. При этом распоряжение, а также применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием соответствующих репродуктивных клеток осуществляется согласно порядку и условиям, установленным законодательством. Также предлагается установить, что волеизъявление лица совершено и заверено нотариально до введения в действие настоящего Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Принятие указанного Законопроекта будет способствовать устранению пробелов в законодательстве по обеспечению воплощения конституционных предписаний относительно сохранения генофонда Украинского народа, что особенно насущно в условиях продолжающейся российской агрессии и необходимости восстановления нации.

По результатам обсуждения Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в статью 281 Гражданского кодекса Украины о сохранении генофонда Украинского народа (регистр. №10450 от 30 января 2024 года), представленный народными депутатами Украины Дмитриевой А.А. и Радуцким М.Б. принять за основу и в целом в редакции, предложенной Комитетом.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

В связи с этим Михаил Радуцкий пообещал, что до 23 марта Рада проголосует изменения в законодательство, которые позволят использовать репродуктивные клетки павших военных.

В Министерстве здравоохранения заверили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биологический материал украинских военных, погибших на фронте.

Добавим, что в Раде зарегистрирован законопроект, который позволит хранить и использовать репродуктивные клетки погибших военных.

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