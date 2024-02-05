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Мобилизация осужденных: «Слуга народа» Егор Чернев поддержал новый инструмент пополнения украинской армии

16:14, 5 февраля 2024
Чернев рассматривает возможность участия осужденных в защите страны, однако это должна быть добровольная мобилизация.
Мобилизация осужденных: «Слуга народа» Егор Чернев поддержал новый инструмент пополнения украинской армии
Источник фото: golos.com.ua
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Возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов для обеспечения пополнения украинской армии. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги Народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии для материала РБК-Украина.

Чернев подчеркнул важность добровольной мобилизации и присутствия командиров, которые готовы взаимодействовать с осужденными. Отметив свои личные связи с командирами, которые выражают желание принимать осужденных в свои подразделения, он также указал на интерес со стороны осужденных, которые изъявили желание участвовать в защите страны.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация, во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно, видимо, рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", - сказал Чернев.

По его словам, он знаком с командирами, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, а также есть осужденные, готовые стать на защиту Украины.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю что с ним делать. С другой стороны есть также обращения от осужденных, которые отбывают наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать родину, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - подчеркнул Егор Чернев.

Отметим, уже на этой неделе Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации, однако по нему остается много дискуссий.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

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