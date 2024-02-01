Процесс принятия законопроекта о мобилизации не будет быстрым: в Раде ожидается значительное количество правок от нардепов

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Однако новая версия все равно нуждается в значительных доработках. Об этом отметил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в комментарии LIGA.net.

По его словам, часть противоречивых норм убрали, однако и в новой редакции остались и еще добавились нормы, вызывающие сомнение в их целесообразности.

«Законопроект имеет много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска военнослужащим и т.д. Но все еще нуждается в доработке. В существующем виде будет сложно найти под него голоса в ВР, считает он. – А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой».

Заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по проекту еще не состоялось.

После комитета его внесут в сессионный зал, говорит Чернев: «Варианта два. Или мы доработаем его в комитете до первого чтения, или будем рекомендовать принять в первом чтении, чтобы запустить процесс и ко второму чтению убрать все противоречивые нормы».

Однако процесс принятия законопроекта в целом, по всей видимости, не будет быстрым, прогнозирует нардеп: помимо предложений комитета, ожидается также значительное количество поправок от народных депутатов.

Самые обсуждаемые нововведения касаются двух ключевых аспектов – демобилизации и «мер воздействия» в отношении граждан, которые не исполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как известно, Кабинет министров во вторник, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

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