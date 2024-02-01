Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко

Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка за границей основанием для отказа в удовлетворении иска об определении его места жительства

Проживание ребенка за границей не является самостоятельным основанием для отказа в иске об определении места жительства такого ребенка вместе с одним из родителей в Украине, - позиция Верховного Суда.

Мужчин с инвалидностью II и III групп ждет переосмотр на пригодность к военной службе

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, до конца 2024 года подлежат переосмотру на пригодность к военной службе – какая ответственность будет за отказ.

Верховный Суд определил критерии разъяснения судом принятого им решения, вступившего в законную силу

Верховный Суд высказался относительно критериев разъяснения судом принятого им решения, вступившего в законную силу.

  1. В Украине

Процесс принятия законопроекта о мобилизации не будет быстрым: в Раде ожидается значительное количество правок от нардепов

16:16, 1 февраля 2024
Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.
Процесс принятия законопроекта о мобилизации не будет быстрым: в Раде ожидается значительное количество правок от нардепов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Однако новая версия все равно нуждается в значительных доработках. Об этом отметил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в комментарии LIGA.net.

По его словам, часть противоречивых норм убрали, однако и в новой редакции остались и еще добавились нормы, вызывающие сомнение в их целесообразности.

«Законопроект имеет много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска военнослужащим и т.д. Но все еще нуждается в доработке. В существующем виде будет сложно найти под него голоса в ВР, считает он. – А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой».

Заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по проекту еще не состоялось.

После комитета его внесут в сессионный зал, говорит Чернев: «Варианта два. Или мы доработаем его в комитете до первого чтения, или будем рекомендовать принять в первом чтении, чтобы запустить процесс и ко второму чтению убрать все противоречивые нормы».

Однако процесс принятия законопроекта в целом, по всей видимости, не будет быстрым, прогнозирует нардеп: помимо предложений комитета, ожидается также значительное количество поправок от народных депутатов.

Самые обсуждаемые нововведения касаются двух ключевых аспектов – демобилизации и «мер воздействия» в отношении граждан, которые не исполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как известно, Кабинет министров во вторник, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду