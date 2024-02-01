Техническую коноплю можно будет выращивать без разрешений и лицензий: в Минагрополитики раскрыли детали

Минагрополитики планирует создать реестр производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ.

Фото: agravery.com

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что ведомство сейчас нарабатывает нормативные документы согласно Закону № 7457 «О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности». Об этом он сказал на круглом столе, на котором обсуждались положения Закона, передает пресслужба ведомства.

Пока документ находится на подписи у Президента Украины. Вместе с тем, по словам Тараса Высоцкого, Минагрополитики уже работает над проектом приказа о создании реестра производителей технической конопли и проектом постановления Правительства по регламенту отбора проб для анализа содержания наркотических веществ.

«Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие используют семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения», - отметил Тарас Высоцкий.

Первый заместитель Министра добавил, что проект приказа будет обнародован для общественного обсуждения.

Он также подчеркнул, что Закон об обращении технической конопли – это толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом изменяются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе.

Также известно, кто и как сможет выращивать медицинский каннабис.

Кроме того, парламент снял ответственность с людей, которые по е-рецепту получат лекарства на основе каннабиса.

Добавим, полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками.

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