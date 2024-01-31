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Поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками

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Поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками

07:40, 31 січня 2024
Народні депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.
Поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками
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Якщо працівник правоохоронного органу або уповноважена особа не припинили кримінальне або інше правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів чи інше кримінальне правопорушення проти здоров’я населення, а також іншим чином умисно не виконали дій, які мали виконати, то їм загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Про те, що Верховна Рада планує розглянути у першому читанні відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під час дії воєнного стану №10236), повідомляє парламент. Проект подали народні депутати України Владлен Неклюдов, Максим Павлюк та інші.

Депутати пропонують:

  • посилити кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311 КК), а також за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК);
  • передбачити кримінальну відповідальність за бездіяльність працівника правоохоронного органу або уповноваженої службової особи, або іншої уповноваженої особи щодо незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення (нова ст. 365-4 КК).

Так, вводиться нова стаття стаття 365-4, за якою умисне неприпинення працівником правоохоронного органу або уповноваженою службовою особою, або іншою уповноваженою особою кримінального або іншого правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення, а також інше умисне невиконання дій, які вона у зв’язку із цим за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо таке діяння заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Істотною шкодою у цій статті вважається шкода у вигляді уникнення особою відповідальності, передбаченої за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Розділом 5 ХІІІ цього Кодексу, або іншого правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або якщо така особа своїми умисними діями або бездіяльністю сприяла вчиненню цих правопорушень.

Також передбачено, що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин - караються штрафом до 8 500 грн або позбавленням волі на строк до 3 років.

Наразі це карається караються штрафом до 850 грн або обмеженням волі на строк до 3 років.

Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, - пропонується карати штрафом до 8500 грн або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» Верховна Рада прийняла як закон законопроект №7457, який передбачає легалізацію в Україні медичного канабісу.

Втім, деякі депутати зазначають, що «йдеться більше про промислове виробництво та бізнес», аніж про допомогу хворим.

Автор: Наталя Мамченко

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