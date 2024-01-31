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Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками

07:40, 31 января 2024
Народные депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.
Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками
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Если работник правоохранительного органа или уполномоченное лицо не прекратили уголовное или иное правонарушение в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров или другое уголовное правонарушение против здоровья населения, а также иным образом умышленно не совершили действий, которые должны были предпринять, то им грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

О том, что Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров во время действия военного положения (10236), сообщает парламент. Проект подали народные депутаты Украины Владлен Неклюдов, Максим Павлюк и другие.

Депутаты предлагают:

  • усилить уголовную ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров (ст. 311 УК), а также за нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 320 УК);
  • предусмотреть уголовную ответственность за бездействие работника правоохранительного органа или уполномоченного должностного лица или другого уполномоченного лица по незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и других уголовных правонарушений против здоровья населения (новая ст. 365-4 УК).

Так, вводится новая статья статья 365-4, по которой умышленное непрекращение работником правоохранительного органа или уполномоченным должностным лицом, или другим уполномоченным лицом уголовного или иного правонарушения в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и других уголовных право я населения, а также другое умышленное невыполнение действий, которые она в связи с этим по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если такое деяние причинило существенный ущерб, совершенное в условиях военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Существенным вредом в этой статье считается ущерб в виде избегания лицом ответственности, предусмотренной за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных Разделом 5 XIII настоящего Кодекса, или иного правонарушения в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых сильнодействующих лекарственных средств, или если такое лицо своими умышленными действиями или бездействием способствовало совершению этих правонарушений.

Также предусмотрено, что незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров с целью их использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ – наказываются штрафом до 8 500 грн или лишением свободы сроком до 3 лет.

Сейчас это карается наказуемым штрафом до 850 грн или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Нарушение установленных правил посева или выращивания снотворного мака или конопли, а также нарушение правил производства, изготовления, хранения, учета, отпуска, распределения, торговли, перевозки, пересылки или использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, предназначенных для производства или изготовления этих средств или веществ, - предлагается наказывать штрафом до 8500 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла как закон законопроект №7457, предусматривающий легализацию в Украине медицинского каннабиса. Впрочем, некоторые депутаты отмечают, что речь идет больше о промышленном производстве и бизнесе, чем о помощи больным.

Автор: Наталья Мамченко

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