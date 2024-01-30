В Украине начали отключать свет за долги

В Винницкой области ежедневно должникам отключают электроснабжение.

В Винницкой области началась кампания по отключению электроснабжения для должников, которые не решают вопрос своих задолженностей за потребленную электроэнергию. Коммерческий директор АО "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака сообщил Суспільному, что ежедневно отключают до полусотни потребителей.

Особое внимание энергетики уделяют микрорайона "Бучмы", где активно посещают должников для разъяснения ситуации и урегулирования вопросов. Если владелец не выходит на связь, электромонтеры перерезают провода, а линию отключают с подстанции.

"Линия выключается из подстанции, заземляется и отключается. Пользоваться уже нельзя будет", - пояснил электромонтер Олег Кражай.

Отключение должников стало активным с 22 января, и за этот период отключили от электроснабжения до полусотни потребителей, которые не внесли платежи. Представитель АО "Винницаоблэнерго" Александр Луц рассказал, что проводят отключения как в частных домах, так и в многоквартирных домах.

"Мы занимаемся отключениями как частного сектора, так и многоквартирных домов. Также по городу у нас есть около 60 тысяч счетчиков типа "Smart", к которым мы можем дистанционно подключиться, не выходя с рабочего места отключить потребителя. Нужно, чтобы они обращались к нам. Если не обращаются, то отключаем. Если есть обращение - мы идем навстречу", - добавил Луц.

Владельцы домов задолжали энергоснабжающей компании 130 миллионов гривен. Восстановление электроснабжения для должников теперь будет платной услугой, и, кроме уплаты задолженности, потребителям придется внести плату за эту услугу. Компания надеется, что отключение напомнит должникам о серьезности ситуации и побудит их вовремя рассчитываться за потребленную электроэнергию.

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