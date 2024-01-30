Практика судів
Блоги
Публікації
Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

  1. В Україні

В Україні почали відключати світло за борги

22:58, 30 січня 2024
На Вінниччині щодня боржникам відключають електропостачання.
В Україні почали відключати світло за борги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині розпочалася кампанія з відключення електропостачання для боржників, які не вирішують питання своїх заборгованостей за спожиту електроенергію. Комерційний директор АТ "Вінницяобленерго" Олексій Тарарака повідомив Суспільному, що щодня відключають до півсотні споживачів.

Особливу увагу енергетики приділяють мікрорайону "Бучми", де активно відвідують боржників для роз'яснення ситуації та врегулювання питань. Якщо власник не виходить на зв'язок, електромонтери перерізають дроти, а лінію вимикають з підстанції.

"Лінія вимикається з підстанції, заземлюється і відключається. Користуватися уже не можна буде", — пояснив електромонтер Олег Кражай.

Відключення боржників стало активним з 22 січня, і за цей період від'єднали від електропостачання до півсотні споживачів, які не внесли платежі. Представник АТ "Вінницяобленерго" Олександр Луць розповів, що проводять відключення як у приватних будинках, так і у багатоквартирних будинках.

"Ми займаємося відключеннями як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також по місту у нас є близько 60 тисяч лічильників типу "Smart", до яких ми можемо дистанційно під'єднатися, не виходячи з робочого місця відключити споживача. Потрібно, щоб вони зверталися до нас. Якщо не звертаються, то відключаємо. Якщо є звернення — ми йдемо назустріч", — додав Луць.

Власники будинків заборгували енергопостачальній компанії 130 мільйонів гривень. Відновлення електропостачання для боржників тепер буде платною послугою, і, крім сплати заборгованості, споживачам доведеться внести плату за цю послугу. Компанія сподівається, що відключення нагадає боржникам про серйозність ситуації і спонукатиме їх вчасно розраховуватися за спожиту електроенергію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України