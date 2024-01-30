В Україні почали відключати світло за борги

На Вінниччині щодня боржникам відключають електропостачання.

На Вінниччині розпочалася кампанія з відключення електропостачання для боржників, які не вирішують питання своїх заборгованостей за спожиту електроенергію. Комерційний директор АТ "Вінницяобленерго" Олексій Тарарака повідомив Суспільному, що щодня відключають до півсотні споживачів.

Особливу увагу енергетики приділяють мікрорайону "Бучми", де активно відвідують боржників для роз'яснення ситуації та врегулювання питань. Якщо власник не виходить на зв'язок, електромонтери перерізають дроти, а лінію вимикають з підстанції.

"Лінія вимикається з підстанції, заземлюється і відключається. Користуватися уже не можна буде", — пояснив електромонтер Олег Кражай.

Відключення боржників стало активним з 22 січня, і за цей період від'єднали від електропостачання до півсотні споживачів, які не внесли платежі. Представник АТ "Вінницяобленерго" Олександр Луць розповів, що проводять відключення як у приватних будинках, так і у багатоквартирних будинках.

"Ми займаємося відключеннями як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також по місту у нас є близько 60 тисяч лічильників типу "Smart", до яких ми можемо дистанційно під'єднатися, не виходячи з робочого місця відключити споживача. Потрібно, щоб вони зверталися до нас. Якщо не звертаються, то відключаємо. Якщо є звернення — ми йдемо назустріч", — додав Луць.

Власники будинків заборгували енергопостачальній компанії 130 мільйонів гривень. Відновлення електропостачання для боржників тепер буде платною послугою, і, крім сплати заборгованості, споживачам доведеться внести плату за цю послугу. Компанія сподівається, що відключення нагадає боржникам про серйозність ситуації і спонукатиме їх вчасно розраховуватися за спожиту електроенергію.

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