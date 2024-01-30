ВРП продовжила строк прийому документів від кандидатів на посади у службі дисциплінарних інспекторів

Строк прийому документів від кандидатів на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, дисциплінарного інспектора продовжили до 14 лютого.

Як раніше повідомлялося, у Вищій раді правосуддя констатували не надто задовільний стан речей з формуванням Служби дисциплінарних інспекторів, а також проблеми з відповідними конкурсами на посади дисциплінарних інспекторів, заступника керівника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

30 січня Вища рада правосуддя вирішила продовжила строк прийому документів від кандидатів на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, дисциплінарного інспектора до 14 лютого 2024 року.

19 грудня 2023 року Рада ухвалила рішення «Про оголошення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора». Умовами конкурсу встановлено строк прийому документів до 31 січня 2024 року включно.

ВРП продовжила строк прийому документів у зв’язку з необхідністю надання додаткового часу кандидатам для подання документів, які підтверджують відповідність вимогам до зазначених посад, зокрема документів, що підтверджують вільне володіння державною та іноземною мовами. А також з метою залучення більшої кількості кандидатів на вказані посади.

«Документи потрібно подати:

до 16:45 14 лютого 2024 року, якщо документи подаються кандидатами особисто;

до 24:00 14 лютого 2024 року, якщо документи подаються в електронній формі.

Кандидати на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів мають подати копії документа, що підтверджує володіння англійською або французькою мовами, не пізніше визначеної конкурсною комісією дати початку співбесід.

Документи приймаються в електронному вигляді на електронну пошту [email protected] або в паперовому вигляді за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ, телефон для довідок: (044) 481-06-22», - сказано у повідомленні.

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