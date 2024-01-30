ВСП продлил срок приема документов от кандидатов на должности в службе дисциплинарных инспекторов

Срок приема документов от кандидатов на должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, дисциплинарного инспектора продлили до 14 февраля.

Как ранее сообщалось, в Высшем совете правосудия констатировали не слишком удовлетворительное положение с формированием Службы дисциплинарных инспекторов, а также проблемы с соответствующими конкурсами на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

30 января Высший совет правосудия решил продлить срок приема документов от кандидатов на должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, дисциплинарного инспектора до 14 февраля 2024 года.

19 декабря 2023 года ВСП принял решение «Об объявлении конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора». Условиями конкурса установлен срок приема документов до 31 января 2024 включительно.

ВСП продлила срок приема документов в связи с необходимостью предоставления дополнительного времени кандидатам для представления документов, подтверждающих соответствие требованиям к указанным должностям, в частности, документов, подтверждающих свободное владение государственным и иностранным языками. А также с целью привлечения большего числа кандидатов на указанные должности.

«Документы следует подать:

до 16:45 14 февраля 2024, если документы подаются кандидатами лично;

до 24:00 14 февраля 2024 г., если документы подаются в электронной форме.

Кандидаты на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов должны представить копии документа, подтверждающего владение английским или французским языками, не позднее определенной конкурсной комиссией даты начала собеседований.

Документы принимаются в электронном виде по электронной почте [email protected] или в бумажном виде по адресу: ул. Студенческая, 12-а, г. Киев, телефон для справок: (044) 481-06-22», - говорится в сообщении.

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