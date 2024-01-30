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Падение Ил-76: рф отказывается передать тела якобы погибших пленных, — ГУР

16:39, 30 января 2024
В разведке отметили, что есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит.
Падение Ил-76: рф отказывается передать тела якобы погибших пленных, — ГУР
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Страна-террорист не передает Украине тела военнопленных, якобы находившихся на борту российского Ил-76, разбившегося под Белгородом 24 января. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает «Суспільне».

«Что там были наши пленные — это заявление рф и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится хуже всего, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите», — отметил Юсов.

В то же время, представитель ГУР отметил, что есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит. При этом, по его словам, реакция рф и обстоятельства крушения были провокативными, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом, и рф не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

«Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди — это могло быть живым щитом, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается», – отметил он.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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