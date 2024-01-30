ВСП уволил судью из Днепропетровской области за совершение существенного дисциплинарного проступка

Во вторник, 30 января, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Повара Дмитрия Алексеевича из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности восьмая статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).
Также сообщалось, что ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области.
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