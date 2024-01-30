ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области

Во вторник, 30 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
Высший совет правосудия уволил Гримута Владимира Ивановича с должности судьи Тячевского районного суда Закарпатской области в связи с подачей заявления об отставке.
Ранее сообщалось, что ВСП перевел двух судей высших специализированных судов Украины в апелляционные суды.
Также Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.
Еще Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей.
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