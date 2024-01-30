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Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Судебная система нуждается не в радикальном реформировании, а в длительном совершенствовании – и это сложный и долгий путь», - судья КХС ВС, экс-председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Полномочиями по рассмотрению «инвестиционных» споров можно было бы наполнить Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который все еще находится на этапе создания.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

Эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны запретят, потому что водители должны иметь возможность оперативно пойти в укрытие

Народные депутаты планируют запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке во время действия военного положения – эвакуацию будет осуществлять Национальная полиция.

Руслан Стефанчук пока не подписал Закон о цифровизации военного учета, являющийся частью законодательства о мобилизации

Закон о расширении сбора данных об украинцах в Реестре военнообязанных и размещении Реестра за границей, принятый парламентом 16 января, до сих пор не направили на подпись спикеру Руслану Стефанчуку.

  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области

13:34, 30 января 2024
Судья Тячевского районного суда Закарпатской области Владимир Гримут уволен в отставку.
ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области
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Во вторник, 30 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Высший совет правосудия уволил Гримута Владимира Ивановича с должности судьи Тячевского районного суда Закарпатской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что ВСП перевел двух судей высших специализированных судов Украины в апелляционные суды.

Также Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.

Еще Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей.

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