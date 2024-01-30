ВСП уволил в отставку судью Тячевского райсуда Закарпатской области

Судья Тячевского районного суда Закарпатской области Владимир Гримут уволен в отставку.

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Во вторник, 30 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Высший совет правосудия уволил Гримута Владимира Ивановича с должности судьи Тячевского районного суда Закарпатской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что ВСП перевел двух судей высших специализированных судов Украины в апелляционные суды.

Также Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.

Еще Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей.

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