ВРП звільнила у відставку суддю Тячівського райсуду Закарпатської області

Суддю Тячівського районного суду Закарпатської області Володимира Гримута звільнено у відставку.

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У вівторок, 30 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Вища рада правосуддя звільнила Гримута Володимира Івановича з посади судді Тячівського районного суду Закарпатської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП перевела двох суддів вищих спеціалізованих судів України до апеляційних судів.

Крім того, Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку.

Ще Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення на посади шістьох суддів.

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