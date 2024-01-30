Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

Руслан Стефанчук поки не підписав Закон про цифровізацію військового обліку, який є частиною законодавства про мобілізацію

Закон про розширення збору даних про українців у Реєстрі військовозобов’язаних і розміщення Реєстру за кордоном, прийнятий парламентом 16 січня, досі не направили на підпис спікеру Руслану Стефанчуку.

Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку суддю Тячівського райсуду Закарпатської області

13:34, 30 січня 2024
Суддю Тячівського районного суду Закарпатської області Володимира Гримута звільнено у відставку.
ВРП звільнила у відставку суддю Тячівського райсуду Закарпатської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 30 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Вища рада правосуддя звільнила Гримута Володимира Івановича з посади судді Тячівського районного суду Закарпатської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП перевела двох суддів вищих спеціалізованих судів України до апеляційних судів.

Крім того, Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку.

Ще Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення на посади шістьох суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді