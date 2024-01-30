Кабмін схвалив новий законопроєкт про мобілізацію та направив його до Ради, — нардеп

Наразі текст законопроєкту відсутній.

Фото: if.informator.ua

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У середу, 30 січня, Кабінет міністрів України затвердив новий проект закону про мобілізацію. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд направив документ до Верховної Ради.

Нардеп додав, що поки тексту законопроєкту немає, тому ще немає змоги проаналізувати, які зміни у ньому відбулися.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров.

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Також стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію.

Крім того, повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію.

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