Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, - нардеп

Пока текст законопроекта отсутствует.

Фото: if.informator.ua

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В среду, 30 января, Кабинет Министров Украины утвердил новый проект закона о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство направило документ в Верховную Раду.

Нардеп добавил, что пока текста законопроекта нет, поэтому нет возможности проанализировать, какие изменения в нем произошли.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

Кроме того, сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации.

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