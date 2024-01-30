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Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Судебная система нуждается не в радикальном реформировании, а в длительном совершенствовании – и это сложный и долгий путь», - судья КХС ВС, экс-председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Полномочиями по рассмотрению «инвестиционных» споров можно было бы наполнить Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который все еще находится на этапе создания.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

Эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны запретят, потому что водители должны иметь возможность оперативно пойти в укрытие

Народные депутаты планируют запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке во время действия военного положения – эвакуацию будет осуществлять Национальная полиция.

Руслан Стефанчук пока не подписал Закон о цифровизации военного учета, являющийся частью законодательства о мобилизации

Закон о расширении сбора данных об украинцах в Реестре военнообязанных и размещении Реестра за границей, принятый парламентом 16 января, до сих пор не направили на подпись спикеру Руслану Стефанчуку.

  1. В Украине

В 2023 году госдолг Украины резко возрос: сколько страна должна кредиторам

13:34, 30 января 2024
За год госдолг Украины вырос на 33,87 млрд долларов.
В 2023 году госдолг Украины резко возрос: сколько страна должна кредиторам
Фото: dtkt.ua
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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2023 составил 145,32 млрд долларов (5 519,48 млрд гривен). Об этом сообщило Министерство финансов.

За прошлый год сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 1444 млрд гривен (на 35,4%) или на 33,87 млрд долларов (30,4%) в долларовом.

В 2022 году госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,49 млрд долларов) до 111,45 млрд долларов.

Напомним, выплаты по госдолгу пока отсрочены.

Ранее сообщалось, что НБУ обязал банки и финучреждения докладывать об операциях кредитных должников.

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