В 2023 году госдолг Украины резко возрос: сколько страна должна кредиторам

За год госдолг Украины вырос на 33,87 млрд долларов.

Фото: dtkt.ua

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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2023 составил 145,32 млрд долларов (5 519,48 млрд гривен). Об этом сообщило Министерство финансов.

За прошлый год сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 1444 млрд гривен (на 35,4%) или на 33,87 млрд долларов (30,4%) в долларовом.

В 2022 году госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,49 млрд долларов) до 111,45 млрд долларов.

Напомним, выплаты по госдолгу пока отсрочены.

Ранее сообщалось, что НБУ обязал банки и финучреждения докладывать об операциях кредитных должников.

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