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  1. В Украине

НБУ обязал банки и финучреждения докладывать об операциях кредитных должников

10:10, 24 января 2024
Нацбанк будет собирать информацию о финансовых операциях должников по кредитам.
НБУ обязал банки и финучреждения докладывать об операциях кредитных должников
Фото: zt.tax.gov.ua
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Национальный банк Украины утвердил Правила подачи отчетности об активных операциях банков, финансовых компаний и кредитных союзов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Правила вводятся для осуществления надзора за деятельностью участников финрынка и оценки эффективности управления кредитными рисками.

Отчетность в Национальный банк об активных операциях должны подавать:

банки Украины;

финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;

кредитные союзы.

Речь идет об отчетности об активных операциях должника, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) равна или превышает 50 000 грн (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такая отчетность должна подаваться до полного прекращения обязательств этого должника.

Банки Украины, финкомпании и кредитные союзы должны подавать в Нацбанк отчетность об активных операциях в следующие сроки:

С 1 июля 2024 года, - информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4-6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями;

С 1 октября 2024 года, - информацию в полном объеме.

В НБУ добавляют, что для обеспечения комфортного перехода участников рынка к выполнению новых требований регулятор временно не будет применять меры воздействия за нарушение указанных правил: к банкам - на отчетные даты 1 июля, 1 августа и 1 сентября 2024 года; к финансовым компаниям - на каждую отчетную дату в период с 1 июля до 1 декабря 2024 года; к кредитным союзам - на каждую отчетную дату в период с 1 июля 2024 года до 1 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения.

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