24 января: какой сегодня праздник и главные события

24 января в Украине празднуют День внешней разведки.

Фото: myvin.com.ua

В среду, 24 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

24 января в Украине празднуют День внешней разведки. Именно в этот день 1919 было создано первое подразделение разведки в Украинской Народной Республике. Праздник был утвержден указом Президента Украины 2018 года, чтобы почтить значительный вклад офицеров в сохранение независимости и суверенитета государства.

Также 24 января Международный день образования. Достаточно молодой праздник, созданный в декабре 2018 года. Впервые мировое сообщество отпраздновало его в 2019 году. Провозглашено оно было в Брюсселе во время международной конференции, посвященной проблемам образования. А инициатором введения отдельного праздника стала Нигерия.

А еще 24 января Международный день эскимо. Практически каждый человек знает, какой вкус у сливочного мороженого на палочке с шоколадной глазурью. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1922 года повар Кристиан Нельсон, являвшийся владельцем магазина сладостей в США, официально запатентовал такой вид десерта. Однако свое первое мороженое Нельсон выпустил еще в 1919 году и оно быстро набрало популярность. Холодное произведение кондитер назвал «пирожок эскимоса».

24 января Международный женский спортивный день. Этот праздник родом из Франции и был утвержден при поддержке Министерства спорта и Государственного секретариата по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. В 2014 году очень остро стояла проблема сексуализации и насилия в отношении женщин в спортивной сфере. Поэтому нужно было создать меры по улучшению уровня жизни и здоровью спортсменок.

Какой сегодня церковный праздник

24 января в церковном календаре – день памяти преподобной Ксении Римской. Жила она в V веке и была дочерью римского сенатора. В юном возрасте решила, что посвятит себя Богу, а потому хочет остаться девственницей. А чтобы не разозлить отца, Ксения вместе с двумя раввинами ушла из дома. Пришла она в Александрию, где познакомилась с настоятелем святой обители апостола Андрея. Приобретя в городе участок, она построила церковь, где стала диаконесой.

Календарь важных событий за 24 января:

1848 год — в Северной Калифорнии Джеймс Маршал находит большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться «золотой лихорадкой»;

1859 год — Дунайские княжества объединяются в Валахию и Молдову, предшественника Румынии;

1895 год — установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле — Гленн Кертис на собственном построенном мотоцикле развивает скорость около 220 км/ч;

1907 год — в Англии организовали первый скаутский отряд;

1918 год — в ночь на 25 января провозглашают независимость Украины;

1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1935 год — в американском городе Ричмонд поступает в продажу первая партия банковского пива под названием «Пенящее пиво Крюгера»;

1966 год — Индира Ганди становится третьей премьер-министристкой Индии;

1976 год — происходит одна из самых больших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, через три недели раскалывающийся пополам;

1984 год — в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появляются первые компьютеры «Макинтош» — первый персональный компьютер, использующий графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;

1986 год — американский космический аппарат «Вояджер-2» становится первым искусственным объектом, достигающим Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км;

1992 год — Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Австрией и Францией;

2010 год — фантастический боевик «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, становится самым кассовым фильмом в истории;

2015 год — российские террористы «днр» обстреливают из «градов» Мариуполь, в результате чего погибают 30 человек.

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