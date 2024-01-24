Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open, повторив рекорд Украины на турнирах Грендслем

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одолела 19-летнюю чешку Линду Носкову и прошла в полуфинал турнира Australian Open-2024.
Этим результатом теннисистка продолжила победную серию, а также впервые в карьере достигла полуфинальной стадии на Грендслемах.
Полуфинал Ястремской является повторением исторического рекорда Украины на всех турнирах Большого шлема – раньше этой стадии доставалась только Свитолина (трижды).
Следующей соперницей Ястремской станет победительница противостояния нейтральной теннисистки Анны Калинской и китаянки Цинь Вэнь Чжэн.
Ранее сообщалось, что украинские теннисистки установили уникальное достижение на турнирах Грендслем.
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