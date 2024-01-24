В ГУР сообщили подробности спецоперации по уничтожению трех ТУ-22 в тылу рф

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, как был уничтожен российский бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом говорится на официальном сайте ГУР.
В августе 2023 года группа украинских разведчиков прошла пешком по территории врага более 600 км. Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 и вывели из строя еще два. Однако в ходе операции разведчики понесли потери.
Возвращаясь в Украину, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.
Прикрывая отход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.
За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена «Золотая звезда». Посмертно.
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