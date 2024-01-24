В ГУР сообщили подробности спецоперации по уничтожению трех ТУ-22 в тылу рф

Разведчики провели успешную операцию, но возвращаясь в Украину погиб разведчик подполковник Олег Бабий, прикрывавший отход своих боевых собратьев.

Фото: 24tv.ua

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, как был уничтожен российский бомбардировщик ТУ-22М3. Об этом говорится на официальном сайте ГУР.

В августе 2023 года группа украинских разведчиков прошла пешком по территории врага более 600 км. Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 и вывели из строя еще два. Однако в ходе операции разведчики понесли потери.

Возвращаясь в Украину, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

Прикрывая отход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена «Золотая звезда». Посмертно.

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