У ГУР повідомили подробиці спецоперації зі знищення трьох ТУ-22 у тилу рф

Розвідники провели успішну операцію, але повертаючись в Україну загинув розвідник підполковник Олег Бабій, який прикривав відхід своїх бойових побратимів.

Фото: 24tv.ua

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, як знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Про йдеться на офіційному сайті ГУР.

У серпні 2023 року група українських розвідників пройшла пішки територією ворога понад 600 км. Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивели з ладу ще два. Однак у ході операції розвідники зазнали втрат.

Повертаючись в Україну, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку та вступила у нерівну битву з російськими загарбниками.

Прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно.

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