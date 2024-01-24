Дональд Трамп і Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир

Колишній та нинішній президенти США випередили своїх суперників на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

Фото: pravda.com

У вівторок 23 січня, у США відбулися праймеріз у штаті Нью-Гемпшир. Переможцем від Республіканської партії став Дональд Трамп, який випередив однопартійку Ніккі Гейлі, а від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден, передає Associated Press.

Як зазначає видання, переконлива перемога колишнього президента робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли.

«Нью-Гемпшир – перший в країні. Він не останній в країні», – сказала Гейлі, виступаючи перед своїми прихильниками у вівторок ввечері. – Ці перегони далекі від завершення. Попереду ще десятки штатів, і наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна».