Дональд Трамп и Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Бывший и нынешний президенты США опередили своих соперников на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Фото: pravda.com

Во вторник 23 января, в США состоялись праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Победителем от Республиканской партии стал Дональд Трамп, опередивший однопартийку Никки Гейли, а от Демократической партии в этом штате победил Джо Байден, передает Associated Press.

Как отмечает издание, убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо.

«Нью-Гэмпшир – первый в стране. Он не последний в стране», – сказала Гейли, выступая перед своими поклонниками во вторник вечером. – Эта гонка далека от завершения. Впереди еще десятки штатов и следующим будет мой любимый штат Южная Каролина».