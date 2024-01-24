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Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

Чи є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження укладення із захисником договору після проголошення судового рішення, - позиція Верховного Суду

Захисник стверджував, що строк апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції він пропустив із поважних причин, оскільки договір про надання правової допомоги було укладено з ним через п’ять днів після постановлення судового рішення.

Верховний Суд розглянув справу стосовно будівництва багатофункціонального комплексу на землях рекреаційного призначення на території Пущі-Водиці у Києві

Обмеження щодо здійснення будівництва на землях рекреаційного призначення, - позиція Верховного Суду.

  1. Суспільство

Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open, повторивши рекорд України на турнірах Грендслем

08:54, 24 січня 2024
Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024.
Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open, повторивши рекорд України на турнірах Грендслем
Фото: btu.org.ua
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Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала 19-річну чешку Лінду Носкову і пройшла до півфіналу турніру Australian Open-2024.

Цим результатом тенісистка продовжила переможну серію, а також уперше у кар'єрі дійшла до півфінальної стадії на Грендслемах.

Півфінал Ястремської є повторенням історичного рекорду України на всіх турнірах Великого шлему — раніше цієї стадії діставалася лише Світоліна (тричі).

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен.

Раніше ми писали, що українські тенісистки встановили унікальне досягнення на турнірах Грендслем.

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