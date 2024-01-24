Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open, повторивши рекорд України на турнірах Грендслем

Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024.

Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала 19-річну чешку Лінду Носкову і пройшла до півфіналу турніру Australian Open-2024.

Цим результатом тенісистка продовжила переможну серію, а також уперше у кар'єрі дійшла до півфінальної стадії на Грендслемах.

Півфінал Ястремської є повторенням історичного рекорду України на всіх турнірах Великого шлему — раніше цієї стадії діставалася лише Світоліна (тричі).

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен.

Раніше ми писали, що українські тенісистки встановили унікальне досягнення на турнірах Грендслем.

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