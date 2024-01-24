24 січня: яке сьогодні свято та головні події

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки.

Фото: myvin.com.ua

У середу, 24 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Саме цього дня 1919 року було створено перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. Свято було затверджене указом президента України 2018 року, щоб вшанувати значний внесок офіцерів у збереження незалежності і суверенітету держави.

Також 24 січня Міжнародний день освіти. Досить молоде свято, яке було створене в грудні 2018 року. Вперше світова спільнота відсвяткувала його 2019 року. Проголошене воно було у Брюсселі під час міжнародної конференції, яка була присвячена проблемам освіти. А ініціатором запровадження окремого свята стала Нігерія.

А ще 24 січня Міжнародний день ескімо. Практично кожна людина знає, який смак у вершкового морозива на палочці з шоколадною глазур'ю. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1922 року кухар Крістіан Нельсон, який був власником крамниці солодощів в США, офіційно запатентував такий вид десерту. Однак своє перше морозиво Нельсон випустив ще 1919 року і воно швидко набрало популярності. Холодний витвір кондитер назвав «пиріжок ескімоса».

24 січня Міжнародний жіночий спортивний день. Це свято родом з Франції і було затверджене за підтримки Міністерства спорту та Державного секретаріату з питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. 2014 року дуже гостро стояла проблема сексуалізації та насилля щодо жінок у спортивній сфері. Тому потрібно було започаткувати заходи про покращення рівня життя і здоров'я спортсменок.

Яке сьогодні церковне свято

24 січня в церковному календарі — день пам’яті преподобної Ксенії Римської. Жила вона в V столітті і була дочкою римського сенатора. В юному віці вирішила, що присвятить себе Богу, а тому хоче залишитися незайманою. А щоб не розсердити батька, Ксенія разом з двома рабинями пішла з дому. Прийшла вона до Олександрії, де познайомилася з настоятелем святої обителі апостола Андрія. Придбавши в місті ділянку, вона побудувала церкву, де стала дияконесою.

Календар важливих подій за 24 січня:

1848 рік — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою»;

1859 рік — Дунайські князівства об'єднуються у Волощину та Молдову, попередника Румунії;

1895 рік — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвиває швидкість близько 220 км/год;

1907 рік — в Англії організували перший скаутський загін;

1918 рік — у ніч проти 25 січня проголошують незалежність України;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку «Гарт»;

1935 рік — в американському місті Річмонд надходить у продаж перша партія банкового пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера»;

1966 рік — Індіра Ганді стає третьою прем'єр-міністеркою Індії;

1976 рік — стається одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сідає на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколюється навпіл;

1984 рік — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'являються перші комп'ютери «Макінтош» — перший персональний комп'ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка;

1986 рік — американський космічний апарат «Вояджер-2» стає першим штучним об'єктом, який досягає Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км;

1992 рік — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Австрією і Францією;

2010 рік — фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії;

2015 рік — російські терористи «днр» обстрілюють із «Градів» Маріуполь, внаслідок чого гине 30 осіб.

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