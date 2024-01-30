У 2023 році держборг України різко зріс: скільки країна винна кредиторам

За рік держборг України зріс на 33,87 млрд доларів.

Фото: dtkt.ua

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Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2023 року становив 145,32 млрд доларів (5 519,48 млрд гривень). Про це повідомило Міністерство фінансів на соєму офіційному сайті.

За минулий рік сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.

У 2022 році держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.

Нагадаємо, виплати за держборгом поки що відстрочені.

Раніше ми писали, що НБУ зобов’язав банки та фінустанови доповідати про операції кредитних боржників.

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