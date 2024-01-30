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Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

Руслан Стефанчук поки не підписав Закон про цифровізацію військового обліку, який є частиною законодавства про мобілізацію

Закон про розширення збору даних про українців у Реєстрі військовозобов’язаних і розміщення Реєстру за кордоном, прийнятий парламентом 16 січня, досі не направили на підпис спікеру Руслану Стефанчуку.

Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

  1. В Україні

У 2023 році держборг України різко зріс: скільки країна винна кредиторам

13:34, 30 січня 2024
За рік держборг України зріс на 33,87 млрд доларів.
У 2023 році держборг України різко зріс: скільки країна винна кредиторам
Фото: dtkt.ua
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Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2023 року становив 145,32 млрд доларів (5 519,48 млрд гривень). Про це повідомило Міністерство фінансів на соєму офіційному сайті.

За минулий рік сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.

У 2022 році держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.

Нагадаємо, виплати за держборгом поки що відстрочені.

 

Раніше ми писали, що НБУ зобов’язав банки та фінустанови доповідати про операції кредитних боржників.

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