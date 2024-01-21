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Комунікація з військовими: які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію

15:36, 21 січня 2024
Проєкт закону водночас не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.
Комунікація з військовими: які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію
Фото: іnformator.ua
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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від «Слуги народу» Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко в ефірі телемарафону розповіли, які вимоги ставлять у парламенті до нового законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, Чернєв зазначив, що комітет підтримав рішення уряду про відкликання законопроєкту про мобілізацію, оскільки він був  «сирий».

«Ми зі свого боку запропонували низку положень, які мають бути змінені. Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті», — сказав він.

За словами Івченка, уряд вніс законопроєкт до якого було «багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча на Кабміні за нього голосували».

«Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли «протягнути» на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроект був відкликаний з нашими правками», - сказав він.

За словами нардепа, тепер Міноборони має напрацювати новий законопроект. Далі він має пройти через урядовий комітет і його мають подати у Верховну Раду. І тоді розпочнеться робота на платформі комітету.

Нардепи підкреслили, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

«Норми нового законопроєкту не мають суперечити конституції і порушувати права людини і я хотів би, щоб це була спільна робота ВР і Кабміну, Міноборони», - сказав Чернєв.

Водночас Івченко додав, що такі законопроекти має подавати Головнокомандувач, або у цьому випадку — уряд.

«Мають комунікувати з військовими і пропонувати норми, які їм потрібні. Мають разом з Генштабом показувати, що погоджено, що не погоджено і чому саме такі норми, чому вони їх посилили чи пом'якшили», — додав він.

Чернєв також сподівається, що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію інвалідів ІІІ групи.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

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В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Також стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію.

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