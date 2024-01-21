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Коммуникация с военными: какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации

15:36, 21 января 2024
Проект закона не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.
Коммуникация с военными: какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации
Фото: іnformator.ua
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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев и член комитета, депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко в эфире телемарафона рассказали, какие требования предъявляют в парламенте к новому законопроекту о мобилизации.

В частности, Чернев отметил, что комитет поддержал решение правительства об отзыве законопроекта о мобилизации, поскольку он был «сырым».

«Мы, со своей стороны, предложили ряд положений, которые должны быть изменены. Почему так долго вносится? Это вопрос, видимо, в Минобороны, потому что они согласовывают все те вопросы, которые мы прорабатывали вместе с ними в комитете», - сказал он.

По словам Ивченко, правительство внесло законопроект, к которому было «многие вопросы и у депутатов, и у министров, хотя на Кабмине за него голосовали».

«Приходили некоторые министры и просили, чтобы мы являлись адвокатами некоторых норм, которые они не смогли «протащить» на заседание, в частности министр образования, министр внутренних дел. Законопроект был отозван с нашими правками», – сказал он.

По словам нардепа, теперь Минобороны должен наработать новый законопроект. Далее он должен пройти через правительственный комитет и подать его в Верховную Раду. Тогда начнется работа на платформе комитета.

Нардепы подчеркнули, что новый законопроект не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.

«Нормы нового законопроекта не должны противоречить конституции и нарушать права человека, и я хотел бы, чтобы это была совместная работа ВР и Кабмина, Минобороны», - сказал Чернев.

В то же время, Ивченко добавил, что такие законопроекты должно подавать Главнокомандующий, или в этом случае — правительство.

«Должны общаться с военными и предлагать нормы, которые им нужны. Должны вместе с Генштабом показывать, что согласовано, что не согласовано и почему именно такие нормы, почему они усилили их или смягчили», — добавил он.

Чернев также надеется, что в новом законопроекте не будет нормы о мобилизации инвалидов ІІІ группы.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. 

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

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