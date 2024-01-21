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  1. В мире

Президенты Литвы и Польши обсудили военное сотрудничество в поддержке Украины

15:18, 21 января 2024
Лидеры Литвы и Польши определили приоритетным предоставление политической, финансовой и военной поддержки Украине.
Президенты Литвы и Польши обсудили военное сотрудничество в поддержке Украины
Источник фото: delfi
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В Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой, которая касалась аспектов сотрудничества между двумя странами, региональной безопасности и поддержки Украины. Об этом сообщает Delfi.

Президенты выразили намерение укреплять сотрудничество, проводить совместные учения и повышать военную мобильность.

"Мы будем укреплять сотрудничество, проводить совместные учения, укреплять военную мобильность", - подчеркнул Гитанас Науседа, выражая свои планы на будущее в контексте взаимодействия с Польшей.

Президенты также обсудили единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины, определив это как чрезвычайно важный аспект. Гитанас Науседа выразил надежду на организацию встречи представителей стран Люблинского треугольника вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Литовский президент подчеркнул необходимость оказания политической, финансовой и военной поддержки украинскому народу. Он акцентировал на важности военной помощи для достижения скорой победы Украины над агрессором.

"Литва является одним из крупнейших сторонников Украины с точки зрения поддержки, которую предоставляют Украине. Значительная часть из них идет на военную поддержку. Кроме того, мы поддерживаем Украину в гражданском смысле, восстанавливаем разрушенные школы и детсады. И в будущем мы будем делать это еще более масштабно", - напомнил он.

Науседа также упомянул о Польше, которая тратит на свою оборону 4%. от валового внутреннего продукта (ВВП), может служить примером для Литвы.

"Я считаю, что поддержка Украины должна быть нашим приоритетом. Но мы должны рассмотреть этот вопрос вместе с тем, сколько мы тратим на нашу национальную оборону. И Польша, которая выделяет такой процент своего ВВП, является примером", - сказал глава страны.

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