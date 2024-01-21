В Днепре в результате пожара погибла женщина с тремя детьми

Спасатели эвакуировали из горящего дома женщину и трех малолетних детей, однако спасти жизнь им не удалось.

Источник фото: ГСЧС

Трагическое происшествие случилось ночью 21 января в городе Днепр, где загорелся жилой дом, приведя к смерти женщины и трех малолетних детей. Об этом сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Получив сообщение о пожаре на улице Красной Руты Индустриального района, спасатели выехали на место происшествия. Огонь охватил частный жилой дом, из которого они эвакуировали без сознания 41-летнюю женщину и троих детей в бессознательном состоянии.

Несмотря на реанимационные мероприятия, медицинские работники констатировали смерть матери и трех детей в возрасте 6 лет, 3 лет и еще одной 6-летней девочки. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Специалисты из ГСЧС продолжают расследование трагедии для определения точных обстоятельств и причин происшествия.

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