Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: кто может воспользоваться выплатами

Некоторые внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку от ООН, обратившись в пункт сбора данных БФ "Право на защиту".

Источник фото: ti-ukraine.org

Внутренние переселенцы получили возможность подать заявку на финансовую поддержку от ООН, которая составляет 10 800 гривен. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на защиту". Отмечается, что помощь могут получить лица, которые ранее не пользовались международной финансовой поддержкой и имеют доход, не превышающий 5400 гривен на члена семьи, в частности те, кто относится к уязвимым категориям населения.

Семьи, которые могут подать заявку на денежную помощь, включают те, где есть только один родитель с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или лицами пожилого возраста (55 лет и старше). Также могут подавать заявку одинокие пожилые люди или пожилые люди с детьми, а также семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Также учитываются семьи, которые занимаются детьми без сопровождения или разведенными с родителями.

Необходимо предоставить ряд документов, таких как удостоверение личности, налоговый номер, документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории, свидетельства о рождении детей, номер банковской карты для получения помощи и личный номер телефона.

Заявки на финансовую помощь принимаются в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту", адреса которых можно найти на интерактивной карте, доступной по ссылке. Дополнительные вопросы и консультации можно получить на горячей линии УВКБ ООН по номеру 0 800 307 711 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 или путем написания на электронную почту: [email protected].

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