Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: кто может воспользоваться выплатами

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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

  1. В Украине

Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: кто может воспользоваться выплатами

14:34, 21 января 2024
Некоторые внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку от ООН, обратившись в пункт сбора данных БФ "Право на защиту".
Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: кто может воспользоваться выплатами
Источник фото: ti-ukraine.org
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Внутренние переселенцы получили возможность подать заявку на финансовую поддержку от ООН, которая составляет 10 800 гривен. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на защиту". Отмечается, что помощь могут получить лица, которые ранее не пользовались международной финансовой поддержкой и имеют доход, не превышающий 5400 гривен на члена семьи, в частности те, кто относится к уязвимым категориям населения.

Семьи, которые могут подать заявку на денежную помощь, включают те, где есть только один родитель с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или лицами пожилого возраста (55 лет и старше). Также могут подавать заявку одинокие пожилые люди или пожилые люди с детьми, а также семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Также учитываются семьи, которые занимаются детьми без сопровождения или разведенными с родителями.

Необходимо предоставить ряд документов, таких как удостоверение личности, налоговый номер, документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории, свидетельства о рождении детей, номер банковской карты для получения помощи и личный номер телефона.

Заявки на финансовую помощь принимаются в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту", адреса которых можно найти на интерактивной карте, доступной по ссылке. Дополнительные вопросы и консультации можно получить на горячей линии УВКБ ООН по номеру 0 800 307 711 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 или путем написания на электронную почту: [email protected].

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