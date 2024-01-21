Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: хто може скористатися виплатами

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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

Кандидат на очільника НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та його родина протягом чотирьох років не декларували жодних грошових активів.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

  1. В Україні

Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: хто може скористатися виплатами

14:34, 21 січня 2024
Деякі внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову підтримку від ООН, звернувшись до пункту збору даних БФ «Право на захист».
Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: хто може скористатися виплатами
Джерело фото: ti-ukraine.org
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Внутрішні переселенці отримали можливість подати заявку на фінансову підтримку від ООН, яка складає 10 800 гривень. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Благодійний фонд «Право на захист». Зазначається, що допомогу можуть отримати особи, які раніше не користувалися міжнародною фінансовою підтримкою та мають дохід, що не перевищує 5400 гривень на члена родини, зокрема ті, хто відноситься до вразливих категорій населення.

Родини, які можуть подати заявку на грошову допомогу, включають ті, де є лише один батько з однією або кількома дітьми віком до 18 років або особами похилого віку (55 років і старше). Також можуть подавати заявку самотні особи похилого віку або особи похилого віку із дітьми, а також сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями. Також враховуються сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу або розлученими з батьками.

Необхідно надати ряд документів, таких як посвідчення особи, податковий номер, документи, що підтверджують належність до вразливої категорії, свідоцтва про народження дітей, номер банківської картки для отримання допомоги та особистий номер телефону.

Заявки на фінансову допомогу приймаються у пунктах збору даних БФ «Право на захист», адреси яких можна знайти на інтерактивній мапі, доступній за посиланням. Додаткові питання та консультації можна отримати на гарячій лінії УВКБ ООН за номером 0 800 307 711 з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 або шляхом написання на електронну пошту: [email protected].

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