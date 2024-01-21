Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: хто може скористатися виплатами

Деякі внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову підтримку від ООН, звернувшись до пункту збору даних БФ «Право на захист».

Джерело фото: ti-ukraine.org

Внутрішні переселенці отримали можливість подати заявку на фінансову підтримку від ООН, яка складає 10 800 гривень. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Благодійний фонд «Право на захист». Зазначається, що допомогу можуть отримати особи, які раніше не користувалися міжнародною фінансовою підтримкою та мають дохід, що не перевищує 5400 гривень на члена родини, зокрема ті, хто відноситься до вразливих категорій населення.

Родини, які можуть подати заявку на грошову допомогу, включають ті, де є лише один батько з однією або кількома дітьми віком до 18 років або особами похилого віку (55 років і старше). Також можуть подавати заявку самотні особи похилого віку або особи похилого віку із дітьми, а також сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями. Також враховуються сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу або розлученими з батьками.

Необхідно надати ряд документів, таких як посвідчення особи, податковий номер, документи, що підтверджують належність до вразливої категорії, свідоцтва про народження дітей, номер банківської картки для отримання допомоги та особистий номер телефону.

Заявки на фінансову допомогу приймаються у пунктах збору даних БФ «Право на захист», адреси яких можна знайти на інтерактивній мапі, доступній за посиланням. Додаткові питання та консультації можна отримати на гарячій лінії УВКБ ООН за номером 0 800 307 711 з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 або шляхом написання на електронну пошту: [email protected].

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