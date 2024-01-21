В центрі Запоріжжя чоловік застрелив перехожу, а потім вчинив самогубство

Чоловік відкрив вогонь по перехожих, а коли прибула поліція, застрелився.

Джерело фото: Поліція Запорізької області

В центрі Запоріжжя 21 січня невідомий чоловік вчинив стрілянину, потім скоїв самогубство. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Очевидиця стрілянини повідомила в поліцію про інцидент, який стався у сквері Прикордонників Олександрівського району. Зловмисник двічі вистрілив у перехожу жінку та залишився на місці події. Правоохоронці застали чоловіка, який сидів на лавці в сквері. Побачивши поліцейських, він вчинив самогубство, вистреливши в себе.

Медики намагалися реанімувати жінку, але вона померла в кареті швидкої. Наразі на місці події працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що подія перебуває на його особистому контролі, і обіцяв всебічне розслідування.

З перших хвилин на місті працювали всі оперативні служби. Але два життя вже ніхто не поверне. Буде всебічне розслідування, важливо встановити, хто вклав зброю в руки вбивці, хто допустив таку жахливу трагедію в середмісті», - зазначив він.

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