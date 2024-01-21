Треба боротися: Зеленський погодився, що в Україні зараз є корупційні помилки та проблеми

Президент заявив, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання корупції в Україні дуже чутливе та емоційне.

Він запевнив, що корупційними проблемами потрібно боротися.

«Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне», - заявив глава держави в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Зеленський додав, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях.

На питання про те, чи є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: «Звичайно».

Крім того, на переконання Володимира Зеленського, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. За його словами, військовим, які з першого дня на фронті, необхідний відпочинок.

Також Президент поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.