Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ

Також є питання щодо того, чи є гроші в бюджеті, щоб профінансувати таке збільшення армії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не бачить необхідності в мобілізації 450-500 тисяч осіб до лав Збройних сил України.

Також, за його словами, є питання щодо того, чи є гроші в бюджеті, щоб профінансувати таке збільшення армії. Адже всі витрати покриває бюджет держави, а не допомога міжнародних партнерів.

«Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет», — сказав глава держави в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Крім того, на переконання Володимира Зеленського, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. За його словами, військовим, які з першого дня на фронті, необхідний відпочинок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.