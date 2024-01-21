Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ

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Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

  1. В Україні

Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ

13:00, 21 січня 2024
Також є питання щодо того, чи є гроші в бюджеті, щоб профінансувати таке збільшення армії.
Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не бачить необхідності в мобілізації 450-500 тисяч осіб до лав Збройних сил України.

Також, за його словами, є питання щодо того, чи є гроші в бюджеті, щоб профінансувати таке збільшення армії. Адже всі витрати покриває бюджет держави, а не допомога міжнародних партнерів.

«Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет», — сказав глава держави в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Крім того, на переконання Володимира Зеленського, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. За його словами, військовим, які з першого дня на фронті, необхідний відпочинок. 

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