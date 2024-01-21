Зеленский заявил, что пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ

Также есть вопросы, есть ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 450-500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

Также, по его словам, есть вопросы, есть ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии. Ведь все расходы покрывают бюджет государства, а не помощь международных партнеров.

«Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье – это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не происходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет», – сказал глава государства в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Кроме того, по убеждению Владимира Зеленского, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. По его словам, военным, которые с первого дня на фронте, необходим отдых.

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