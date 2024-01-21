Зеленский заявил, что пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ

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От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Руководителя Государственной судебной администрации не будут привлекать к дисциплинарной ответственности за ситуацию с санаторием «Шкло»

Члены Высшего совета правосудия и ВККС признали претензии Совета судей к Максиму Пампуре необоснованными.

  1. В Украине

Зеленский заявил, что пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ

13:00, 21 января 2024
Также есть вопросы, есть ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии.
Зеленский заявил, что пока не видит потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 450-500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

Также, по его словам, есть вопросы, есть ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии. Ведь все расходы покрывают бюджет государства, а не помощь международных партнеров.

«Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье – это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не происходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет», – сказал глава государства в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Кроме того, по убеждению Владимира Зеленского, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. По его словам, военным, которые с первого дня на фронте, необходим отдых.

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