Владимир Зеленский: Мобилизация — это прежде всего вопрос справедливости

Президент считает, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте.

Мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. Военным, которые с первого дня на фронте, нужен отдых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

«Вопрос мобилизация – это прежде всего понимание, что это такое для разных верст общества. Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет возможности людям их заменить, им отдохнуть», - сказал глава государства.

Он добавил, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте. Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, нужно дать военным инструмент, чтобы это сделать. Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.

«Поэтому закон о мобилизации нужен умный и справедливый. То есть для военных – это нужно. Нельзя сказать, что им хватит армии. Это нечестно и несправедливо... Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько его подготовят», - подчеркнул глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.