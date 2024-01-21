Володимир Зеленський: Мобілізація — це передусім питання справедливості

Президент вважає, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті.

Мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Військовим, які з першого дня на фронті, необхідний відпочинок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

«Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити», - сказав глава держави.

Він додав, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

«Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують», - підкреслив глава держави.

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