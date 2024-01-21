Володимир Зеленський: Мобілізація — це передусім питання справедливості

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Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

  1. В Україні

Володимир Зеленський: Мобілізація — це передусім питання справедливості

12:36, 21 січня 2024
Президент вважає, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті.
Володимир Зеленський: Мобілізація — це передусім питання справедливості
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Мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Військовим, які з першого дня на фронті, необхідний відпочинок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

«Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити», - сказав глава держави.

Він додав, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

«Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують», - підкреслив глава держави.

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