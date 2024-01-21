ТЦК більше не надсилатимуть військовозобов'язаним зайві повістки, — Міноборони

У електронному реєстрі вже усунули всі дублі та неактуальну інформацію.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покращують роботу і більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, в Україні після ухвалення відповідного законопроекту запустять електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних.

«Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй повсякденній роботі», - наголосила вона.

Водночас, за її словами, верифікацію даних в електронному реєстрі «Оберіг» уже проведено, Міноборони перевело паперову інформацію в цифрову.

«Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це повинно працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних», - додала Чорногоренко.

Раніше у Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.